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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح معلومات هامة عن انقطاع الحيض.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 17 أبريل 2025 08:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن انقطاع الحيض يحدث في حالتين وهم :-
- الحالة الطبيعية :- وهي مرحلة عمرية تتحدث فيها عن تغيرات هرمونية تؤدي إلى توقف الدورة الشهرية
- الحالة غير الطبيعية :- وهي نتيجة للعمليات الجراحية التي تنطوي على إزالة المبيضين
وتابعت وزارة الصحة والسكان : التدخلات الطبية التي تسبب توقف وظيفة المبيض مثل العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.
وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية ممارسة الرياضة لمرضى الكبد والتى تتضمن..
- تنشيط الدورة الدموية.
- تحسين كفاءة عمل الإنسولين.
- المساعدة فى الحفاظ على مستوى السكر في الدم.
معلومات هامة عن انقطاع الحيض
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