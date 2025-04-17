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وزارة الصحة توضح معلومات هامة عن انقطاع الحيض.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 17 أبريل 2025 08:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن انقطاع الحيض يحدث في حالتين وهم :-

- الحالة الطبيعية :- وهي مرحلة عمرية تتحدث فيها عن تغيرات هرمونية تؤدي إلى توقف الدورة الشهرية

- الحالة غير الطبيعية :- وهي نتيجة للعمليات الجراحية التي تنطوي على إزالة المبيضين

وتابعت وزارة الصحة والسكان : التدخلات الطبية التي تسبب توقف وظيفة المبيض مثل العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية ممارسة لمرضى الكبد والتى تتضمن..

- تنشيط الدورة الدموية.

- تحسين كفاءة عمل الإنسولين.

- المساعدة فى الحفاظ على مستوى السكر في الدم.


معلومات هامة عن انقطاع الحيض

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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