شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح معلومات هامة عن انقطاع الحيض.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن انقطاع الحيض يحدث في حالتين وهم :-

- الحالة الطبيعية :- وهي مرحلة عمرية تتحدث فيها عن تغيرات هرمونية تؤدي إلى توقف الدورة الشهرية

- الحالة غير الطبيعية :- وهي نتيجة للعمليات الجراحية التي تنطوي على إزالة المبيضين

وتابعت وزارة الصحة والسكان : التدخلات الطبية التي تسبب توقف وظيفة المبيض مثل العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية ممارسة الرياضة لمرضى الكبد والتى تتضمن..

- تنشيط الدورة الدموية.

- تحسين كفاءة عمل الإنسولين.

- المساعدة فى الحفاظ على مستوى السكر في الدم.