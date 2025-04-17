شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تقييم شهر أبريل لصفوف النقل يعقد بمعدل فترة دراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تقييم شهر أبريل لصفوف النقل يعقد بمعدل فترة دراسية أو نصف فترة مع الحرص على استكمال اليوم الدراسى للطلاب بشكل طبيعى حيث يعقد من خلال معلم الفصل كما أنه تم وضع الأسئلة من خلال الموجهين الفنيين فى الإدارات والمدارس والمعلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضبط العملية التعليمية وحرصا على تقديم خدمات تعليمية مميزة للطلاب ودعم تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية فإنه يتعين التنبيه على ما يأتى:

- تواجد كافة القيادات بالمدارس للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية

- حث الطلاب على المواظبة والحضور وممارسة مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة الإيجابية والتحفيز الإيجابى المستمر لهم

- الاهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلى المعدلات المطلوبة من مستويات الطلاب الدراسية.

- الرصد الفورى لكافة التقييمات مع مراعاة عدم إعادة التقييم لأى طالب متغيب إلا بعذر قانونى.