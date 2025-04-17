شكرا لقرائتكم خبر عن خميس العهد.. تعرف على طقس "اللقان" فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

يُعد طقس اللقان من الطقوس المميزة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويُقام فى مناسبات خاصة أبرزها خميس العهد، الذى تحتفل به الكنيسة اليوم ضمن أسبوع الآلام، ويُعد هذا الطقس من أكثر الطقوس تعبيرًا عن التواضع والمحبة والتطهير الروحى، اقتداءً بالسيد المسيح.

وتعود تسمية "اللقان" إلى الكلمة اليونانية "ليبسانوثيكي" التى تعنى "وعاء لحفظ البقايا المقدسة"، لكنها فى التقليد الكنسي أصبحت تُشير إلى الوعاء الذى تُغسل فيه الأرجل خلال الطقس.

متى يُقام طقس اللقان؟

يقام طقس اللقان فى قداس خميس العهد أو بعده مباشرة، ويُعتبر إحياءً فعليًا لما فعله السيد المسيح فى العشاء الأخير، حين قام بغسل أرجل تلاميذه فى مشهد يعبر عن التواضع والمحبة.

ويقوم الكاهن أو الأسقف خلال الطقس بغسل أرجل عدد من الرجال، يرمزون إلى الـ12 شخصًا تلاميذ المسيح، وتتخلل المراسم قراءات من إنجيل يوحنا وترانيم وصلوات خاصة تتحدث عن المحبة والخدمة.

يحمل طقس اللقان، رموز خاصة، كالتواضع والخدمة، وهو ما برز أثناء غسل المسيح أرجل التلاميذ، وبالرغم أنه المعلم، لكنه انحنى ليغسل أرجل تلاميذه، داعيًا الجميع لخدمة بعضهم البعض بروح المحبة، من خلال قوله: "أن تحبوا بعضكم بعضًا. كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضًا بعضكم بعضًا"، ويعد غسل الأرجل تعبيرًا عمليًا عن هذه المحبة.

من خلال هذا الطقس، يدخل الأقباط فى شركة أعمق مع آلام المسيح وتعاليمه، ويُجددون العهد فى خميس العهد الذى يسبق الجمعة العظيمة، استعدادًا لفرحة القيامة.