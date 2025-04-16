شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى فى مطار بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى المشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وممثلى كافة الجهات المعنية بجولة تفقدية فى مطار بورسعيد.

كان فى استقبال اللجنة الملاح أحمد شرف، مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة. كما تابعت اللجنة سير حركة الركاب، وتشغيل رحلات خدمات البترول الجوية،وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية.

تأتى الجولة فى ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمنى والصحى والبيئى فى جميع المطارات المصرية، وفى هذا السياق شملت الجولة تفقد أسوار المطار ومبنى الركاب، وصالتى السفر والوصول (الدولى والداخلي)، والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك و الأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التى تشمل منظومة كاميرات المراقبة، ومنطقة الهنجر، ومبنى الإدارى لشركة الخدمات البترولية PAS.

كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب والاطمئنان على انتظامية الحركة فى مراحل السفر والوصول، بالإضافة إلى تفقد بوابات المطار.