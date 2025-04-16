شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء يشارك عبر زووم فى المنتدى العربى للتنمية المستدامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شارك، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، افتراضيا، بفعاليات الجلسة المتخصصة رقم (8) من المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 14 إلى 16 إبريل 2025، تحت عنوان: "تقديم الجودة وتعزيز العدالة من السياسة إلى الوصول: رؤية إقليمية للمنتجات الطبية."

وخلال الجلسة التي أدارتها الدكتورة هدي لانجر، المستشارة الإقليمية للوصول إلى الأدوية والتقنيات الصحية، بمنظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط)، استعرض السيد الدكتور الغمراوي جهود الهيئة في تطوير القطاع الدوائي المصري، وسلط الضوء على الإنجاز الكبير المتمثل في حصول الهيئة على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في مجال الرقابة على الأدوية واللقاحات المُصنّعة محليًا؛ لتكون أول دولة أفريقية تصل إلى هذا المستوى، بما يعكس التزام مصر بأعلى معايير الجودة والرقابة.

كما أكد رئيس الهيئة أن سوق الدواء المصري هو أكبر سوق في المنطقة من حيث كمية المستحضرات الطبية المتداولة، ويشكّل ركيزة أساسية لدعم الأمن الصحي العربي، مشددًا على أهمية التكامل الإقليمي في مجال الإنتاج المحلي، وتبادل الخبرات التنظيمية، وتعزيز آليات الشراء الموحد لضمان وصول عادل ومستدام للمنتجات الطبية، وأضاف أن تتبع الدواء يسهم في متابعة تحرك المستحضرات الطبية داخل السوق بالكامل، وأن مصر تصدر الأدوية إلى 147 دولة حول العالم، مع تعزيز دور التتبع الدوائي في دعم الصناعة وتأمينها.

وتأتي مشاركة الهيئة تأكيدًا على التزامها التام بمواصلة التنسيق والتعاون مع الأشقاء العرب، وتعزيز التعاون الإقليمي في المجال الدوائي، وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات الإقليمية المشتركة؛ وصولاً إلى أنظمة صحية أكثر قدرة ومرونة.