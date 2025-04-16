شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يقرر إغلاق وتشميع 36 محلا مخالفا بينها “فودافون” و”بلبن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم، الأربعاء، حملة موسعة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد من المحال المخالفة بمنطقة الأمريكية بميدان الحصري، وذلك في إطار جهود الجهاز للتصدي للمخالفات وتحقيق الانضباط بالمدينة، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التصدي لظاهرة المحال التجارية غير المرخصة والعشوائية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 36 قرار غلق وتشميع لمحال تجارية غير مرخصة أو مخالفة لاشتراطات النشاط، من بينها محلات شهيرة مثل “بلبن”، “وهمي”، و“فودافون”، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مختلف الأحياء لضبط المخالفات، لافتًا إلى أن هذه الحملات تهدف للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة، ومواجهة ظاهرة تغيير نشاط الوحدات السكنية والتجارية بالمخالفة للقانون.

ووجه رئيس الجهاز بضرورة استمرار حملات المتابعة اليومية على مختلف المناطق والأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوحدات التي تزاول أنشطة بالمخالفة للقانون، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع العشوائية داخل المدينة.

وشدد المهندس محمد مصطفى على أهمية التزام المواطنين وأصحاب الوحدات بالاستخدامات المقررة، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة قبل مباشرة أي نشاط تجاري أو إدارى.

ومن جانبه، أشار المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز للتنميه، إلى أن المنطقة المستهدفة بالحملة شهدت مخالفات متكررة في استخدام المحال التجارية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي نشاط يُمارَس دون ترخيص، وأن الجهاز يعمل بشكل يومي لرصد المخالفات وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن الحملة تمت بقيادة وحضور حسام حسنى نائب رئيس الجهاز، مصطفى عرنده المشرف العام على القطاع الثالث والمحور المركزي، مختار عبدالحميد المشرف العام على القطاع الأول، عمر حنفى مدير اداره التنمية، محمد رياض رئيس لجنه التفتيش والغلق والتشميع، احمد عادل مسؤل الإشغالات بالقطاع الاول بالتنسيق مع الأمن الإدارى بقياده العميد أحمد فوزى المشرف العام على أمن اجهزه المدن، حازم محمد مدير أمن الجهاز بالتعاون مع شرطه التعمير بقياده العميد أحمد الشيشينى مساعد المدير والمشرف علي قطاع المنطقة المركزي وقطاع غرب الدلتا، العميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة التعمير ومباحث التعمير بقياده المقدم مصطفى عابد ورجال الأحياء والنظافة وأمن الجهاز.