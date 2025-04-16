شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تناشد المواطنين التوعية بمنع إلقاء القمامة على السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت هيئة السكة الحديد ، المواطنين المشاركة فى التوعية بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا" وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات وإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل و النقلة النوعية الكبيرة في التي شهدتها المنظومة في مختلف عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

و قالت للوزارة إن السكة الحديد ملكية عامة للشعب وان مسئولية الحفاظ عليها مسئولية مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كل التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية و التي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.



وزارة النقل



حملة وزارة النقل