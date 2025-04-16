شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 فى ميناء دمياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة النقل نسب تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1، بميناء دمياط، حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال البنية الفوقية بواسطة شركة دمياط اليانس المشغلة للمحطة، وذلك ضمن خطط التطوير الجارى تنفيذها بكافة الموانئ المصرية، وتم إنشاء المحطة من خلال الشركات المصرية تحت إشراف وزارة النقل، ثم تم التعاقد مع الشركة المشغلة لتنفيذ البنية الفوقية.

ويعد مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، أحد أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى مليون متر مربع، وتصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمى شركة دمياط أليانس والتى تضم تحالف " يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، والخط الملاحى العالمى هاباج لويد ".

وتم تركيب أوناش رصيف عملاقة تتكون من 5 أوناش رصيف عملاقة مخصصة لخدمة تداول الحاويات، كدفعة أولى من إجمالى اوناش المحطة البالغ عددها 12 ونش والتى ستصل تباعًا و تعد من أحدث أنواع أوناش الرصيف العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة ( HHMC ) الصينية، ومن المنتظر أن تُسهم بشكل كبير فى زيادة كفاءة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ الخاص والحاويات داخل المحطة، كما تأتى تلك الأوناش العملاقة بتقنيات متقدمة وقدرات تُلبى متطلبات التعامل مع السفن الضخمة ومن إمكاناتها قدرات الرفع العالية حيث تمتاز الأوناش بقدرات رفع تتناسب مع الأوزان الثقيلة للحاويات الكبيرة، والتى قد تصل إلى 75 طن كما أن لديها قدرة وصول إلى ارتفاعات عالية حتى 57.5 متر من سطح الرصيف وهى كافية للتعامل مع السفن العملاقة التى تمتد لارتفاع 11 حاوية مع طول الذراع الخارجى للونش 72 متر مما يساهم فى التعامل مع أكبر عرض لتلك السفن.

كما تأتى مزودة بأنظمة السلامة المتقدمة منها حساسات وكاميرات ونظم حماية لضمان سلامة العمليات والأفراد فى موقع العمل على الرصيف أو السفينة بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة الرقمية حيث تدعم الأوناش الحديثة التكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، مما يسمح بتتبع العمليات بشكل لحظى وتحسين التنسيق بين كافة أقسام التشغيل كما تساهم هذه الإمكانيات فى جعل الميناء قادرة على التعامل مع الأحجام المتزايدة من سفن الحاويات بسرعة ودقة، مما ينعكس إيجابًا على زمن التشغيل فى الميناء ويزيد من كفاءة العمليات اللوجستية

ووصل حتى الآن 20 ونش ساحة كهربائى RTG مخصصة لخدمة الحاويات فى ساحات التداول بالمحطة، ضمن 40 ونش ساحة تصل تباعًا إلى المحطة والتى تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتجهيزه بأحدث المعدات صديقة للبيئة تأكيدًا على استخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ويأتى تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة فى تشغيل المحطات، كما يأتى ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجيستى المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذى يتكون من ( المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط ) والذى يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستى، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

محطة الحاويات تحيا مصر



جانب من محطة الحاويات