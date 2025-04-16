وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية تفعيل البورصة السلعية

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر الجهاز، حيث جرى عقد اجتماع موسّع لبحث عدد من الملفات ذات الصلة.

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تفعيل البورصة السلعية كأداة محورية في دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة فيما يتعلق بتداول السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، مع التأكيد على السعي قدما نحو بذل قصار الجهد لتشجيع المزارعين علي توريد القمح المحلي وتحقيق الكميه المستهدفه منه لتخفيف العبء عن كاهل الدولة في تدبير العملة الأجنبية أيضا تقديم كافة سبل الدعم بما يعزز العائد علي المواطن والدولة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن البورصة السلعية تمثل خطوة استراتيجية لضبط الأسواق، وتعزيز الشفافية، وكسر حلقات الوساطة والاحتكار، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع وتوافرها للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور بهاء الغنام إلى أن جهاز مستقبل مصر يسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي، مؤكدًا أن البنية المتطورة للجهاز تمثل قاعدة داعمة لتحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتوزيع التجاري.

وخلال اللقاء تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين الجانبين لوضع آليات تنفيذية مشتركة لتفعيل البورصة السلعية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار في سوق السلع الأساسية.



وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة



جانب من لقاء وزير التموين