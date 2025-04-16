شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نظر طعون إلغاء قرار إضافة "العربية والتاريخ" للمجموع بالشهادات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

قررت المحكمة الإدارية العليا – دائرة فحص الطعون، الأربعاء، تأجيل نظر الطعون المقامة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضد الأحكام الصادرة بإلغاء قراره بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، وعلى رأسها الدبلومة الأمريكية والبريطانية (IG)، لجلسة 23 أبريل الجارى.

وكانت محاكم القضاء الإدارى قد أصدرت أحكامًا بإلغاء القرار الوزارى الذى نص على احتساب درجات مادتى اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية المعادلة، ما دفع الوزارة إلى الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.