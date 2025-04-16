شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد العمال: القانون الجديد خطوة فارقة نحو بيئة عمل عادلة وآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنّأ عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، جموع العمال في مختلف قطاعات الدولة، بمناسبة إقرار قانون العمل الجديد رسميًا من مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية طال انتظارها في مسيرة النضال العمالي، ويعكس إرادة الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وقال مرسال لـ"الخليج 365": "نبارك لجميع عمال مصر هذا الإنجاز التاريخي، الذي جاء تتويجا لحوار مجتمعي واسع شارك فيه الاتحاد، وأسفر عن قانون يُراعي حقوق العامل ويمنح صاحب العمل بيئة آمنة ومحفزة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار".

وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن مزايا مهمة للعاملين، أبرزها: إنشاء محكمة عمالية متخصصة تفصل في النزاعات خلال 90 يومًا فقط، بما يحقق العدالة الناجزة، فضلا عن وضع آليات لحماية العمال من الفصل التعسفي، مع ضمان حقوق العامل كاملة حال إنهاء الخدمة، وإدراج العمالة غير المنتظمة لأول مرة ضمن القانون، بما يتيح لهم الحماية والتأمين والرعاية.

وأضاف: "هذا القانون لا يمثل انتصارًا للعمال فحسب، بل هو انتصار لمصر كلها، لأنه يدعم الاستثمار ويُعيد تنظيم سوق العمل بطريقة تضمن الحقوق وتُعلي من الإنتاج".

واختتم مرسال تصريحه مؤكدًا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيواصل متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع، وتوعية العمال ببنوده، وضمان أن يحقق أهدافه كاملة في بناء مستقبل عمل أكثر عدالة واستقرارًا.