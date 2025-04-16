شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تنظم مؤتمرا علميا عن بناء الشخصية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي الأربعاء، 16 أبريل 2025 06:02 م

نظمت وزارة الداخلية المؤتمر العلمى السنوى بأكاديمية الشرطة تحت عنوان مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن والذى يأتى إيماناً من الوزارة بأهمية بناء شخصية مصرية متمسكة بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية مع تعزيز ورفع الوعى المجتمعى للحفاظ على مكتسبات الدولة.

مؤتمر بناء الشخصية (1)

مؤتمر بناء الشخصية

مؤتمر بناء الشخصية

مؤتمر بناء الشخصية

مؤتمر بناء الشخصية

مؤتمر بناء الشخصية

مؤتمر بناء الشخصية

مؤتمر بناء الشخصية

مؤتمر بناء الشخصية

مؤتمر بناء الشخصية

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز