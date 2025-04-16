شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع فى ذكرى تعويم إيفرجيفن: الرئيس السيسى قالنا سمعة مصر فى رقبتكم والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم الذكرى الرابعة على إعادة تعويم السفينة إيفرجيفن، وهى سفينة ضخمة طولها 400 متر عرضها 60 متر وغاطس 15 متر، وعليها 18 ألف حاوية، بحمولة 222 ألف طن.

وأضاف أسامة ربيع خلال لقاء خاص من مدينة الإسماعيلية بقناة إكسترا نيوز، فى ذكرى احتفال يوم التفوق، وتعويم سفينة إيفرجيفن، أن الهيئة لديها طريقتين للإنقاذ العالمى، أولها عم طريق قطر المركب بالقاطرات وتخفيف للحمولة الموجودة وتطفو بعد ذلك.

ولفت أسامة ربيع إلى أنه تم استخدام 15 قاطرة لتحريكها، مضيفا :" الرئيس عبد الفتاح السيسى قالنا من أول يوم سمعة مصر فى رقبتك أنت ورجالة القناة وكل يوم كان بيتابع وكلمته كانت كبيرة علينا، وتم خلال 6 أيام إنقاذ السفينة بفضل ربنا ولرجالة القناة، ونجحنا فى إخراج 105 سفينة فى اليوم."



