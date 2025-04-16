شكرا لقرائتكم خبر عن "دمى فى رقبتك يا نتنياهو".. رسالة جديدة من أسير إسرائيلى لحكومة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكرى لحركة "الجهاد الإسلامى"، رسالة مصورة من الجندى الإسرائيلى الأسير بارون بارسلافسكى لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأشار بارسلافسكى إلى الأوضاع الصعبة التى يعيشها فى الأسر بسبب الحصار الإسرائيلى الخانق على قطاع غزة والقصف المستمر، قائلا: "أنا محتجز فى غزة منذ سنة ونصف، سنة ونصف من الجحيم وألم لا ينتهى ويتجدد كل يوم، سنة ونصف من نقص الطعام والشراب والأمراض الصعبة، كل يوم أنا أتألم لا أدرى ماذا أفعل فى حياتى وضعى الصحى صعب جدا ولا يمكن تصوره وكذلك وضعى الجسدى".

وتابع الجندى متسائلا: "إلى أين تريدون أن تصلوا؟ ماذا ستفعلون بنا؟ أين خطواتكم القادمة؟ ماذا ستفعلون إلى أين ستصلون وماذا سيحصل غدا؟ كل يوم من اليمين واليسار ومن الأعلى والأسفل قنابل لا تتوقف ولا تنتهي. القنبلة القادمة ستسقط على رأسى ودمى فى رقبتك سيدى رئيس الوزراء نتنياهو".

وأضاف موجها حديثه لوزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن غفير: "أنا أعطيتك صوتى فى الانتخابات الأخيرة، أعطيتك صوتى ليس لتتركنى أموت هنا فى غزة، قطاع غزة نفسه الذى لم تتوقفوا عن قصفه وإغلاقه بدون طعام أو ماء ونحن الأسرى الإسرائيليين موجودون هنا، نعانى بشكل يومي. لماذا هذا التخلى عنا؟ لماذا أترك لأموت أنا وبقية الأسرى الآخرين؟".

وتحدث بارسلافسكى عن المحاولات الأخيرة لعقد صفقة وإطلاق سراح الجندى الإسرائيلى الأمريكى عيدان ألكسندر، قائلا: "تريدون أن تنفذوا صفقة لتفرجوا عن أسير، عن شخص واحد أمريكى عيدان ألكسندر. من هو؟ هل هو ملك إسرائيل؟ هل هو أفضل مني؟ لا أحد أفضل منى أنا لست مخطوفا من الفئة z. أنا إنسان مثلكم فكر بى يا نتنياهو. أنت هناك فى البيت وتتجول من دول إلى أخرى فكر لو أننى ابنك، ابنك الذى فى غزة أسير وأعذب نفسيا ليس لدى أم ولا ماء ولا طعام ولا علاج".

وقال موجها حديثه إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "أنا أطلب من ترامب. أين أنت؟ أين وعودك؟ ألم تقل إننا سنتحرر فى صفقة؟ حتى إيقاف الحرب لم تأمر به! غزة كلها مدمرة لا شيء يذكر هنا لم يبقى شيء نهائيا! لم هذا؟! لماذا تفعلون هذا بنا؟ أليس لدى عائلة؟ إنها تجلس فى البيت ممزقة".

وفى السياق ذاته، بثت "كتائب القسام" مقطع فيديو يوم أمس الثلاثاء، وجهت فيه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن صواريخ الجيش الإسرائيلى تتسبب بقتلهم وسيعودون إلى بيوتهم فى توابيت سوداء.

وأعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندى عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم، مؤكدا أنهم يحاولون الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضاف: "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجى الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

وكان الناطق العسكرى باسم كتائب "القسام" قد حذر فى الرابع من أبريل الجاري، من أن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون فى مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها فى الأيام الأخيرة".

وأضاف حينها: "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم".

وشدد أبو عبيدة على أن "حكومة نتنياهو تتحمل كامل المسئولية عن حياة الأسرى، ولو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذى وقعته فى يناير، ولربما كان معظمهم اليوم فى بيوتهم".