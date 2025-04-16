شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: قناة السويس قلب التجارة العالمية ورمز السيادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" قناة السويس قلب التجارة العالمية ورمز السيادة المصرية.. رئيس الوزراء فى احتفالية هيئة قناة السويس بـ "يوم التفوق": القناة محرك أساسى لخطط التنمية التى يتبناها الرئيس.. الفريق أسامة ربيع: فتح خطوط تواصل مع العملاء.. وتبنى سياسات تسويقية مرنة تساعد فى تخفيف تداعيات أزمة البحر الأحمر.. و264 سفينة قامت بتعديل مسارها للعبور بقناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح منذ بداية فبراير.

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