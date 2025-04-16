شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق بوغاز ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية من أجل سلامة الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري، اليوم، عن إغلاق بوغاز الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، نتيجة لسوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح واضطراب حالة البحر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش أن قرار الإغلاق جاء بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى وجود اضطراب شديد في حالة الطقس، تمثل في ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

وأشار المصدر إلى أن قرار إغلاق البوغاز يعد إجراءً وقائيًا متبعًا في مثل هذه الظروف الجوية السيئة، وأن إعادة فتح الميناء ستكون مرهونة بتحسن الأحوال الجوية وعودة الاستقرار البحري بما يضمن سلامة السفن والعاملين بالميناء.

وتشهد محافظة شمال سيناء، وعلى رأسها مدينة العريش، موجة من التقلبات الجوية المصحوبة برياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، ما دفع الجهات المعنية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تطورات.

وفي هذا السياق، كثفت غرفة عمليات المحافظة من تواصلها مع الجهات التنفيذية المختلفة، لمتابعة تأثيرات سوء الأحوال الجوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

من جانبها، دعت محافظة شمال سيناء المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب الأماكن المكشوفة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات الكبيرة، وعدم النزول إلى البحر أو المناطق الساحلية خلال هذه الفترة، حتى إشعار آخر، حفاظًا على سلامتهم.