شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة البرلمان السولوفينى تزور الجامع الأزهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب لقائها بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، زارت أورشكا كلاكوتشار، رئيسة البرلمان بجمهورية سلوفينيا، الجامع الأزهر، وكان في استقبالها الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر.

وخلال جولتها بالجامع الأزهر، أعربت رئيسة البرلمان السلوفيني عن إعجابها الكبير بعمارة هذا المعلم التاريخى الفريد، الذى يمثل رمزًا إسلاميًا يعكس حضارة المسلمين وتاريخهم العريق.

وخلال الجولة قدم الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر شرحًا تفصيليًا حول تاريخ الجامع الأزهر، والأنشطة التى يقدمها لخدمة العلوم الإسلامية لطلاب العلم من شتى بقاع الأرض، بالإضافة إلى دوره في دعم القضايا الإنسانية.

وقبل مغادرتها الجامع الأزهر، تقدمت رئيسة البرلمان السولوفيني بالشكر لمدير الجامع الأزهر على الشرح التفصيلى الذى قدمه حول تاريخ هذا المعلم الإسلامي الفريدي، والذي تلتفت إليه أنظار الجميع فى جميع أنحاء العالم، كرمز للسلام والتعايش.



جانب من الزيارة



زيارة رئيسة البرلمان السوفيتى