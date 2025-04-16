شكرا لقرائتكم خبر عن طب قصر العينى: اجتماع تنسيقى لبحث تطوير التدريب الإلزامى لأطباء الامتياز بمستشفيات جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على توجيه من الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، تم عقد اجتماع تنسيقي لأطباء الامتياز، مع الدكتورة إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب والتعليم الطبي، ومديرة التدريب الإلزامي بالمستشفيات الجامعية.

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لأوضاع أطباء الامتياز خلال فترة تدريبهم، حيث تم استعراض الخطة التدريبية واللائحة الاسترشادية الواردة من لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب تقييم آليات التطبيق التي تم اتباعها خلال الفترات السابقة، مع التركيز على النقاط التي يمكن تطويرها لتحقيق أقصى استفادة للطبيب المتدرب، والمنظومة الصحية.

وأكدت إدارة التدريب والتعليم الطبي أن عملية المراجعة تهدف إلى تحسين جودة التدريب المقدم، وتعزيز استفادة الأطباء من عامي الامتياز باعتبارها مرحلة تأسيسية محورية في مسيرتهم المهنية، بما يمكنهم من مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية، ويعود بالأثر الإيجابي على الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري في المستقبل.

كما تم التطرق إلى ضرورة انتظام تواجد أطباء الامتياز داخل المستشفيات، والتنسيق الفعّال مع جميع الأقسام المعنية بالتدريب، مع التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه رؤساء ومسؤولو الأقسام الطبية في إنجاح هذه المرحلة، من خلال الإشراف المباشر والتوجيه العملي والتعليمي للطبيب الامتياز.

وشددت الدكتورة إيمان فؤاد على أهمية إيصال الهدف الأساسي من التدريب الإلزامي لأطباء الامتياز، والمتمثل في إعداد طبيب مهني قادر على خدمة وطنه بكفاءة، مشيرة إلى أهمية غرس الالتزام والانضباط المهني منذ أول يوم في مسيرتهم العملية.

وأكدت إدارة مستشفيات قصر العينى على أن هناك متابعة دورية ستُجرى لأطباء الامتياز، للتأكد من تنفيذ البرنامج التدريبي وفقاً لما هو وارد في اللائحة التنظيمية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمهارة مع انتهاء فترة الامتياز، بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية في المستقبل.