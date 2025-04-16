شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: قانون العمل الجديد متوازن وننتظر اللائحة التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، بالشكر إلى وزير العمل محمد جبران والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، علي ما بذلوه من جهد لصدور مشروع قانون العمل الجديد.

وأكد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، علي أن قانون العمل الجديد ، شهد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار رئيس الاتحاد إلي ما قام به وزير العمل محمد جبران من عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقانون ومناقشتهم المستفيضة لكل مواده ، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك المؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

ولفت رئيس الاتحاد، إلى أن سرعة إصدار هذا التشريع،هو توجيه مباشر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بـسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

وأرسل الجمل بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة صدور القانون وإقراره النهائي بمجلس النواب ، مضيفا أن القانون يشهد توازنا كبيرا والجميع في انتظار القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية له بعد اعتماده من السيد رئيس الجمهورية.