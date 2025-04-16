شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب: ممارسات الاحتلال الإسرائيلى حاليا فى فلسطين إبادة وحشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، إنه يجب أن تسمو السياسة وتكون أكثر واقعية والواقع يقول أنه منذ قبول إسرائيل بالأمم المتحدة عام 1948 وهى معترف بها كدولة فى المجتمع الدولى.

وأضاف الدكتور مفيد شهاب خلال كلمته بالندوة التى تنظمها جامعة القاهرة بعنوان " ملحمة استرداد طابا" أن اعتراف الدولة المصرية بإسرائيل كان مقابل الانسحاب من الأراضى المصرية، وبعد ذلك تم تنفيذ عمليات تبادل تجارى وكانت الدولة المصرية توقف هذا التبادل وبعض الاتفاقات خلال الفترات الماضية حال حدوث عدوان على الفلسطينين.

وتابع أستاذ القانون الدولى، أن الاعتراف الدولى بالدول لا قيمة له ولكن مدى عمق العلاقات والتعاون بين البلدين وأن يكون تعاملى بحجم الموقف الذى تتخذه الدولة.

وأكد مفيد شهاب، أن القضية الفلسطينية قضية سياسية فى الدرجة الأولى وإسرائيل تبيد المواطنين بوحشية لا مثيل لها فى التاريخ وما يحدث هناك احتلال غاصب أزال دولة وأقام دولة إسرائيل 1948 ويحاول الآن إكمال ذلك لفرض الأمر الواقع وحتى نذهب للتحكيم الدولي يجب أن توافق اسرائيل باعتبارها طرف فى النزاع.