شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يهدى مفيد شهاب درع الجامعة فى ختام ندوة "ملحمة استرداد طابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتور مفيد شهاب رئيس الجامعة الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق درع الجامعة فى ختام ندوة " ملحمة استرداد طابا" والتى نظمتها الجامعة اليوم الأربعاء بمشاركة وحضور مجلس الجامعة وطلاب مختلف الكليات.

وقال الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إن ندوة اليوم الوطنية نستحضر فيها ملحمة استرداد طابا تلك المعركة القانونية والسياسية والدبلوماسية التى اثبتت أن بالإرادة المصرية نستطيع ان نسترجع السيادة المصرية على أراضينا.

وأضاف الدكتور سامى عبد الصادق خلال كلمته بندوة " ملحمة استرداد طابا" ان استرداد طابا كان اختبار حقيقى للدولة المصرية وقدرتها للسيطرة على أراضيها وفرض سيطرتها بالادوات القانونية ونجتمع اليوم لنستحضر معا الدروس المستفادة وما يمكن أن يتعلمه الطلاب بأن الحفاظ على أرض الوطن رسالة ينبغى علينا التمسك بها.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، يسعدنى أن أقدم أستاذى الدكتور مفيد شهاب علم من أعلام القانونى الدولى وشرفت بتدريسه لى فى كلية الحقوق حين كنت طالبا وشرفت بالعمل معه مستشارا فى وزارة المجالس النيابية ومثلى الأعلى وصنيع أستاذى الدكتور مفيد شهاب .