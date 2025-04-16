شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: ذوو الهمم جزء أصيل من رسالة الكنيسة الإنجيلية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال السنوي لقسم ذوي الهمم والقدرات الخاصة بكلية رمسيس للبنات، التابعة لسنودس النيل الإنجيلى المشيخى، وذلك بحضور الدكتور القس عزت شاكر، رئيس السنودس، والدكتور القس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس إسطفانوس زكى، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الانجيلى، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس نادي لبيب، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب المصري، والقس فكري رحائي، نائب رئيس رابطة الإنجيليين، والدكتورة منى مكرم الله، مديرة مدرسة رمسيس للبنات، وهالة توما، مديرة مدرسة نيو رمسيس، وجانيت صموئيل، رئيسة قسم ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وشارك في الحفل عدد من الضيوف البارزين، من بينهم: الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والشيخ حسن يحيى، ممثلًا عن مشيخة الأزهر الشريف، ومن إدارة الوايلي التعليمية كل من: الدكتورة وفاء رضا، مديرة الإدارة، والأستاذ خالد أبو العلا، مدير التعليم الخاص، والأستاذة إخلاص محمد، رئيسة قسم التعليم الخاص، والأستاذة أمل السيد، والأستاذة نادية مهنى.

وفى كلمته خلال الحفل، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته الغامرة بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أن دعم ذوي الهمم جزء أصيل من رسالة الكنيسة الإنجيلية في مصر، وقال: "نحن نؤمن بقدرات طلابنا، ونؤمن بحقهم الكامل في التعليم والدمج المجتمعي. التعليم رسالة مقدسة، والطائفة الإنجيلية تقدم نموذجًا مشرفًا في خدمة المجتمع منذ أكثر من قرن ونصف، من خلال 26 مدرسة تابعة للأمانة العامة للمؤسسات التعليمية، تسهم في بناء الشخصية وغرس القيم المصرية."

وأضاف: "ما نشهده اليوم ليس مجرد احتفال، بل رسالة حية على القدرة على الإبداع، ومصدر إلهام لنا جميعًا نحو مجتمع يحتضن الجميع، ويمنح كل فرد حقه في التعلم والتميز. قسم ذوي الهمم يعكس رؤية عملية لتحويل المسؤولية النبيلة إلى واقع ملموس." كما وجه الشكر العميق لجميع القائمين على هذا العمل المتميز، من هيئة التدريس والإدارة التعليمية، إلى الطالبات وأسرهن.

وخلال كلمته، عبّر الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي يعكس رسالة الكنيسة الإنجيلية في الاهتمام بالإنسان بكل تنوعاته، مؤكدًا أن العمل مع ذوي الهمم ليس مجرد التزام تربوي، بل هو تعبير حي عن المحبة العملية.

ومن جانبه، رحب القس ماجد كرم، الأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، بالحضور، ووجه التحية والتقدير لكل من ساهم في إنجاح الاحتفال، مؤكدًا أن كلية رمسيس للبنات تقدم نموذجًا رائدًا في التعليم الشامل والمتميز.

وفي كلمته، عبّر الدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية الإنجيلية، عن اعتزازه الكبير بما يقدمه قسم ذوي الهمم من نموذج متكامل ومؤثر في منظومة التعليم.

وقد تخلل برنامج الحفل فقرات متنوعة، شملت تقديم "فقرة المِهن"، وعروضًا فنية من الأطفال، وفقرة خاصة بعنوان "السعادة"، بالإضافة إلى مشاركة كورال الكلية، وتكريم الخريجات وتقديم الهدايا، واختُتم الحفل بأوبريت غنائي بعنوان "أفراح المصريين"، وسط أجواء احتفالية مبهجة.



احتفال ذوى الهمم



احتفال كلية رمسيس للبنات



الدكتور القس أندريه زكى



الدكتور أندريه زكى وقيادات الطائفة الإنجيلية



ذوى الهمم