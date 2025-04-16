شكرا لقرائتكم خبر عن شم النسيم وعيد العمال أبرزها.. مواعيد الإجازات الرسمية حتى أول مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تمثل الإجازات الرسمية محطات هامة فى دورة الحياة العملية والاجتماعية، حيث تتيح للأفراد فرصة للراحة والاسترخاء وتجديد النشاط، فضلًا عن كونها مناسبات للاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.

وفي هذا التقرير، نستعرض مواعيد الإجازات الرسمية القادمة حتى تاريخ 1 مايو.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، وأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.