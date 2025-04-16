شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: لا صحة لوجود واقعة تحرش بإحدى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أن ما تم تداوله بشأن واقعة تحرش فى إحدى المدارس غير صحيح، حيث تم تشكيل لجنة وتم أن الواقعة غير صحيحة، مؤكدا على أن هناك تعليمات بتحقيق الانضباط بين الطلاب في المدارس والتصدى لأى وقائع من شأنها الإخلال باستقرار وانتظام اليوم الدراسى مع وجود لجان متابعة من الإدارات والمديرية يوميا.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطاباً إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضبط العملية التعليمية وحرصا على تقديم خدمات تعليمية مميزة للطلاب ودعم تحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية فإنه يتعين التنبيه على ما يأتي :

- تواجد كافة القيادات بالمدارس للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية

- حث الطلاب على المواظبة والحضور وممارسة مختلف الأنشطة ودعم روح المنافسة الإيجابية والتحفيز الإيجابي المستمر لهم

- الاهتمام بالبرامج العلاجية للوصول لأعلى المعدلات المطلوبة من مستويات الطلاب الدراسية.

- الرصد الفوري لكافة التقييمات مع مراعاة عدم إعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانونى.

