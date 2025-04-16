شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة يطالب بعمل لجنة لرصد التجاوزات خلال فترة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

طالب عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، بإنشاء لجنة رصد لمتابعة أى تجاوزات تتم خلال العملية الانتخابية، وتحويل كل المخالفين للتحقيق فى التجاوزات التى تتم على الصفحات.

جاء ذلك خلال اجتماع سلامة مع صحفيي الدقهلية على هامش جولاته على عدد من المحافظات ولقاء مراسلي الصحف.

تقدم عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، بأوراق ترشحه في فبراير 2025، وأطلق حملته الانتخابية من داخل مؤسسة الأهرام، وتشهد الانتخابات منافسة قوية بينه وبين النقيب الحالي خالد البلشي.

ويُذكر أن عبد المحسن سلامة سبق أن فاز بمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات مارس 2017، ويأمل في استعادة قوة وريادة النقابة من خلال برنامجه الانتخابي.