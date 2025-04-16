شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب: مصر رفضت اللجوء للتوفيق فى عملية استرداد طابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، إنه لم يسافر إسرائيل ولا مرة خلال فترة المفاوضات لاسترداد طابا، موضحاً أن ذلك ليس له علاقة بالاعتراف بإسرائيل من عدمه لأن إسرائيل دولة معترف بها وهذا كان أمر نفسى وأبلغت به رئيس الجمهورية آنذاك.

وأضاف الدكتور مفيد شهاب خلال كلمته بالندوة التى تنظمها جامعة القاهرة بعنوان "ملحمة استرداد طابا"، أن الدولة المصرية رفضت اللجوء للتوفيق فى عملية استرداد طابا لأنه ليس مطبق للقانون، ولكن يقدم نصيحة ورفضت مصر وقررت اللجوء للتحكيم وإصرار مصر عليه بحيث يعين كل طرف محكم ويتوافقون على اختيار شخص ثالث وتشكيل لجنة وذلك بعد رفض إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بالولايات المتحدة.

وتابع أستاذ القانون الدولى، أنه تم إبلاغ إسرائيل اللجوء للتحكيم لنحصل على حكم ملزم واجب النفاذ وغير قابل للطعن والوفد الإسرائيلى انسحب من المفاوضات فى مصر وعاد لتل أبيب ، وبدأت مرحلة جديدة لإعداد اتفاق التحكيم والإجراءات لتشكيل هيئة المحكمين وتبادل المذكرات بين الجانبين ومرافعات شفوية من المحامين والشهود.