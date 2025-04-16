شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام داخل إدارة ترامب بشأن توجيه ضربة لنووى إيران بسبب النفط.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع أكسيوس نقلا عن مسئول أمريكى أن هناك جدلا كبيرا داخل الحكومة الأمريكية بشأن توجيه ضربة إلى برنامج إيران النووى، حيث أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى، مايك والتز ووزير الخارجية الأمريكى روبيو وجمهوريون أن اللحظة سانحة لتفكيك برنامج إيران النووى ولو بالقوة.

وأكد الموقع أن مستشار الأمن القومى ووزير الخارجية يعتبرون إيران ضعيفة ويجب التصعيد ضدها.

وعلى الجانب الأخر، أضاف الموقع أن نائب الرئيس الأمريكى دى فانس ووزير الدفاع الأمريكى هيجسيث والمبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ويتكوف يحذرون من أن الهجوم على إيران قد يؤدى لارتفاع أسعار النفط.