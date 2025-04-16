شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: مصنع الرصيف العائم تكلفته أقل عن المستورد 40% والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن "المرشدين بذلوا مجهودا جبارا من أجل تعويم السفينة إيفرجيفن، وكانوا بيريحوا ساعتين فقط فى اليوم، وتعويم السفينة فى 2021 دليل على الإمكانيات المتميزة لكوادر هيئة قناة السويس".

وأضاف أسامة ربيع خلال لقاء خاص من مدينة الإسماعيلية بقناة إكسترا نيوز، فى ذكرى احتفال يوم التفوق، وتعويم سفينة إيفرجيفن، أن الهيئة تخطت أزمة جنوح السفينة بمرونة وكفاءة عالية.

ولفت أسامة ربيع إلى أنه "تم افتتاح اليوم مصنع الرصيف العائم والذى تقف عليه اليخوت، وتكلفته أقل عن المستورد 40%، كما تم افتتاح مشروع الإبداع والتميز، ويتلقى فيه البحارة والقباطين والمهندسين تدريبات".