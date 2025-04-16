شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد متحف الأديب العالمى نجيب محفوظ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ بتكية أبو الذهب بحى الجمالية فى إطار احتفال الدولة بالأديب نجيب محفوظ تحت شعار "محفوظ في القلب".

رافق المحافظ اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة، وعدد من الطلبة المشاركين في معرض "اصنع وابدع" المقام بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة، أن الاحتفاء بنجيب محفوظ يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأهمية تكريم رموزها وقاماتها الفكرية والإبداعية، وتعريف الأجيال الجديدة بها.

والمتحف يتناول عدة مراحل من سيرة الأديب نجيب محفوظ، كما يحوى مقتنياته الأدبية والشخصية، والجوائز التي حصل عليها محليًا وعالميًا وفي مقدمتها جائزة نوبل من خلال قاعات العرض المتحفي ما بين نشأته وحياته الشخصية، مرورًا بمشواره الأدبي كـ كاتب مرموق.



جولة محافظ القاهرة فى متحف نجيب محفوظ



جولة محافظ القاهرة فى متحف نجيب محفوظ



جولة محافظ القاهرة فى متحف نجيب محفوظ



جولة محافظ القاهرة فى متحف نجيب محفوظ



جولة محافظ القاهرة فى متحف نجيب محفوظ