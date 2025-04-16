شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ندوة جامعة القاهرة "ملحمة استرداد طابا" للدكتور مفيد شهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قلبل فعاليات الندوة التى تنظمها جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة تحت عنوان "ملحمة استرداد طابا" للدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

وتعقد المحاضرة قي قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة وبدأت الندوة باذاعة النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية.

ويشارك فى حضور الندوة قيادات الجامعة وعمداء الكليات وعدد كبير من طلاب مختلف الكليات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.



