شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 3.5 طن رنجة ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالتزامن مع أعياد شم النسيم والقيامة المجيد، نظرًا لما تشهده الأسواق من إقبال المواطنين على مدار اليوم.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال اطلاعه على جهود مديرية الطب البيطري بالجيزة، ومباحث التموين على مدار أسبوع التي أسفرت عن ضبط 3.5 طن أسماك مملحة "رنجة " ومصنعات ومقطعات لحوم ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه محافظ الجيزة أن الضبطيات شملت ضبط 60 كجم مفروم وهياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الجيزة و310 كجم مقطعات دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية بولاق الدكرور و37 كجم أسماك مملحة رنجة وفسيخ فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الوراق.

وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط 1200 كجم لحوم مفروم ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الهرم، و370 كجم أسماك مملحة رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك تم ضبط 56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الوراق، و800 كجم أسماك مملحة رنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و34 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الحوامدية، و108 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العجوزة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر حيال المخالفين تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.