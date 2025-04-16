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وزير التموين يؤكد على التعاون مع الشركات العالمية العاملة في قطاع الأغذية

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركة “ليبتون مصر”، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات المتاحة للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة  بحضور منة الله  مدير عام شركة ليبتون مصر ، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسارة العزازى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التموين، وأحمد كمال، معاون الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة وعلى العوضى إبراهيم مدير عام المبيعات شركة ليبتون مصر ومحمد ابو اليزيد السيد  مدير مبيعات القطاع العام شركة ليبتون مصر  و اسلام طارق ومدير قطاع التسويق شركة ليبتون مصر 

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال الاجتماع 

ناقش الجانبان سبل التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة “ليبتون مصر”، بهدف تطوير آليات طرح المنتجات الغذائية في السوق المصري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج، مع ضمان توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين. كما تناول الاجتماع أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها الشركات الدولية الرائدة مثل “ليبتون مصر”، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التصنيع الغذائي والتوزيع والتعبئة والتغليف.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح بيئة محفزة للاستثمار ويُسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. مشيرًا إلى أهمية دعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الغذائي وتوفير فرص عمل مستدامة.

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تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص 

وأضاف الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون مع الشركات العالمية العاملة في قطاع الأغذية، لا سيما في مجالات التدريب المهني والتأهيل المؤسسي، من خلال تنظيم برامج متخصصة لبناء قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم الفنية والإدارية، بما يدعم مسار التحول المؤسسي داخل الشركات التابعة للوزارة، ويحقق أعلى معايير الجودة والحوكمة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرارية الحوار والتنسيق بين الجانبين، ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الشراكة، ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، بما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في منظومة الصناعات الغذائية بمصر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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