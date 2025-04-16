شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب: مصر استردت منطقة رأس النقب مع طابا بعد اغتصابها من المحتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، إن شهر أبريل شهر الانتصارات وتحتفل مصر بعيد تحرير سيناء 25 أبريل وفى 19 مارس الماضى احتفلت مصر باسترداد طابا ومنطقة أخرى لا تذكر الا قليلا وهى منطقة رأس النقب كانت اغتصبت من المحتل الاسرائيلى عام 1967 وتم استردادها مع طابا.

وأضاف الدكتور مفيد شهاب خلال كلمته بالندوة التى تنظمها جامعة القاهرة بعنوان " ملحمة استرداد طابا" أنه من حق الشعوب أن تحتفل بانتصاراتها وتدرس أسباب هزائمها والاحتفال بالانتصارات وشرحها والحديث عنها للأبناء والشباب أمر فى غاية الأهمية لأن الوعى والانتماء وحب الوطن لا يتحقق الا بمعرفة عظمة الوطن وتضحياته

وتابع استاذ القانون الدولى، عندما نحتفل فى هذه الأيام بذكرى انتصارات حقنا استعادة الانتصارات بسعادة ونفتخر بها شريطة الا يكون هذا الاحتفال نوع فيه مغالاه وتعالى ولكن احتفل كى استفيد من ذكرى الانتصار وأسباب الهزيمة واذا تحقق ذلك فان الفرح يكون فى محله وعلينا أن نفرح ولكن علينا أن نستقيد من ذلك بالدروس المستفادة.