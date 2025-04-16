شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تبدأ تدريب سائقى الأتوبيس الترددى BRT على الدائرى تمهيدا لتشغيله والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بضرورة تجهيز المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT الممتدة من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي والتي تشتمل على عدد 14 محطة هي ( محطة عدلي منصور "محطة غير نمطية " - عدد 2 محطة سطحية بكوبري مشاه " بهتيم وأكاديمية الشرطة " – عدد 11 محطة سطحية بنفق مشاة "(إسكندرية الزراعي و الشرقاوية و شبرا بنها و مسطرد والخصوص والمرج و القلج ومؤسسة الزكاة و الفريق إبراهيم العرابي و السلام وطريق السويس" ) للتشغيل خلال المرحلة المقبلة



مشروع الأتوبيس الترددي BRT

بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري تسيير عدد 10 أتوبيس في مسار المرحلة الأولى لتدريب سائقي الأتوبيسات على المسار وأماكن التوقف بالمحطات وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس واخر وذلك لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب



مشروع الأتوبيس الترددي

وحيث تأتي هذه الخطوة في أعقاب عدد من الزيارات المتتالية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير للمشروع وتفقد جاهزية المرحلة الأولى منه للتشغيل



الأتوبيس الترددي

وكذلك تحديد منظومة العمل الخاصة به وكيفية الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادمون من والى الطريق الدائري وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات سواء عبر كباري المشاه او الانفاق وحتى استقلال الاتوبيس الترددي بالاضافة الى الاطمئنان على جاهزية أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس

والتأكيد على أنه خلال المرحلتين الاولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي وهذه الاتوبيسات منتجة محليا في مصر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله. ويشمل عدد 48 محطة بالإضافة ومواقف و محطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنة عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى ونهو التوسعة بتلك المسافة

كما سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيس في الساعة وستصل مدة التقاطر الى دقيقة ونص في أوقات الذروة وسيمثل مشروع B.R.T نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث أنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وأن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة

كما سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج و تقاطع مسطرد ويعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور)