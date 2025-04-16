شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يشهد تداول 20 سفينة ويستقبل 69293 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51523 طن تشمل : 550 طن كلينكر و 11142 طن يوريا و 9856 طن جبس معبأ و 17956 طن اسمنت معبأ و 10717 طن علف بنجر و1302 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69293 طن تشمل : 15000 طن ذرة و 42088 طن حديد و 957 طن خشب زان و 2148 طن خردة و 6300 طن فول و 2800 طن زيت طعام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 970 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 157 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1980 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 103744 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 51583 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1334 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6684 حركة .