شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: ملحمة استرداد طابا أثبتت قدرة مصر على السيطرة على أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إن ندوة اليوم الوطنية نستحضر فيها ملحمة استرداد طابا تلك المعركة القانونية والسياسية والدبلوماسية التى اثبتت أن بالإرادة المصرية نستطيع أن نسترجع السيادة المصرية على أراضينا.

وأضاف الدكتور سامى عبد الصادق خلال كلمته بندوة " ملحمة استرداد طابا" الذى تنظمها جامعة القاهرة ويحاضر بها الدكتور مفيد شهاب، أن استرداد طابا كان اختبار حقيقى للدولة المصرية وقدرتها للسيطرة على أراضيها وفرض سيطرتها بالأدوات القانونية ونجتمع اليوم لنستحضر معا الدروس المستفادة وما يمكن أن يتعلمه الطلاب بأن الحفاظ على أرض الوطن رسالة ينبغى علينا التمسك بها.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، يسعدنى أن أقدم أستاذى الدكتور مفيد شهاب علم من إعلام القانونى الدولى وشرفت بتدريسه لى فى كلية الحقوق حين كنت طالبا وشرفت العمل معه مستشارا فى وزارة المجالس النيابية ومثلى الأعلى وصنيع أستاذى الدكتور مفيد شهاب .