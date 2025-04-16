شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البولندى: العلاقات مع مصر مثال يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية البولندى رادوسلاف سيكورسكى، أن العلاقات المصرية البولندية مثال يحتذى به.

وقال سيكورسكى - فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى اليوم الأربعاء، إن محادثاته اليوم فى مصر تناولت الوضع الدولي الحالي، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الالتزام القوى للنظام الدولى، والحاجة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن مصر لديها تحديات، وبولندا لديها تحديات تتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية وأخرى مثل الوضع في غزة وتفاقم الأوضاع في البحر الأحمر والهجرة غير الشرعية وعدم الاستقرار في ليبيا والحرب الأهلية في السودان وكل ذلك أثر على الأمن، مشيرا إلى أن مصر تتأثر بارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، وبولندا أيضا تتأثر بتدفقات الهجرة غير الشرعية.

وتابع قائلا: "لقد شرحت لوزير الخارجية بدر عبد العاطي النقاط الرئيسية في برنامج رئاسة بولندا للاتحاد الأوروبي الدورية"، منوها بأن هناك تعاونا بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك وفقا لاتفاق الشراكة الموقع في شهر مارس العام الماضي، وأكد دعم بولندا للشريحة الثانية من الحزمة التمويلية المصغرة الموجهة لمصر ونشجع أيضا برامج التحديث والإصلاح التي يتم تنفيذها في مصر.

وشدد على أهمية السياحة البولندية في مصر، لافتا إلى أنه في عام 2024 احتللنا المرتبة الخامسة في عدد المسافرين إلى مصر، معربا عن أمله في أن تكون هناك رحلات طيران مباشرة والموافقة على تكثيف عدد المسافرين من بولندا.

وأكد أننا ندعم التعاون الثنائي الاقتصادي بين بلدينا، حيث إن هناك شركات بولندية كبرى تنفذ استثمارات في مصر، كما أعرب عن شكره لإزالة المعوقات البيرقراطية، مشيرا إلى أن التعاون في الآثار المصرية سيكون جزءا من علاقات الشراكة بين بلدينا.

وأعرب أيضا عن أمله في زيادة مجالات التعاون بين البلدين، مثل مجالات التكنولوجيا والصناعات البترولية، حيث إن للشركات البولندية باعا كبيرا في تلك المجالات، مشددا على ضرورة التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والتعاون العسكري والأمن، حيث تصدر بولندا الآن التكنولوجيات في مجالات متعددة.

وقال وزير الخارجية البولندي: "لقد انبهرت بالنمط المعماري للعاصمة الإدارية الجديدة الذي يقوم بصهر الماضي والحاضر، وأتطلع إلى مواصلة تبادل تلك الخبرات في بلادنا".