شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الأوضاع بغزة شديدة الخطورة.. والجهود المصرية متواصلة للتوصل لاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطى أن الأوضاع فى قطاع غزة "شديدة الخطورة" والأوضاع الإنسانية والطبية "خطيرة للغاية" نتيجة لوقف دخول المساعدات من الجانب الإسرائيلى منذ استئناف العدوان على القطاع فى مارس الماضى.

وقال وزير الخارجية - رداً على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم الأربعاء، مع نظيره البولندي رادوسوف شيكورسكي - إن الحل الوحيد هو العمل على العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الماضي وهذا هو المجال الوحيد لتحقيق التهدئة المستدامة والوقف الدائم لإطلاق النار والعمل على تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وشدد على أن الجهود المصرية مستمرة ومتواصلة للعمل على سرعة التوصل إلى اتفاق يقضى بإطلاق سراح مجموعة من الرهائن والأسرى، ومن ثم يساعد في تحقيق تهدئة ووقف للعدوان والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة لأن المخزون شارف بالفعل على النفاذ.

وأضاف أن الجهد مستمر، وننسق مع الأشقاء في قطر ومع الإدارة الأمريكية.

وأوضح عبدالعاطي أن الجهود لم تتوقف، مشيرا إلى أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر الشقيقة ثم إلى دولة الكويت الشقيقة تأتي في إطار الجهود المصرية المخلصة بالتعاون مع الأشقاء العرب للعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأبرز عبدالعاطي التشاور والحديث المطول بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني حول هذه المسألة، مؤكدا على استمرار الجهود المصرية - القطرية والتي لم تتوقف لتحقيق الهدف الخاص بوقف العدوان والنفاذ الكامل للمساعدات.

وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن ما يمكن أن تقوم به بولندا والاتحاد الأوروبي باعتبارها تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، للضغط على إسرائيل من أجل العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع..قال الوزير البولندي إن بلاده تدعم حل الدولتين..مضيفا أنه للأسف لا نملك إلا أن نحث ونحفز ونقوم بأقصى ما يمكن القيام به.