شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قطارات مطروح الصيفية بداية من يونيو المقبل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد هيئة السكة الحديد لتشغيل قطاري “1933-1934”، “1935-1936” خط القاهرة - مرسي مطروح والعكس، يتكون القطار من 8 عربات روسية درجة ثالثة مكيفة يتم تشغيله يومياً اعتبارا من يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 على أن يتحرك من القاهرة الساعة 11:00 مساءًا، ويعود اليوم التالي الخميس الموافق 5 يونيو 2025 من مرسي مطروح الساعة 11:00 مساءًا حتى القاهرة.

كما سيتم تشغيل قطاري “939-940”، “943-942” خط القاهرة - مرسى مطروح والعكس يتكون القطار من 8 عربات روسية درجة ثالثة مكيفة يتم تشغيله يومياً اعتبارا من يوم السبت 21 يونيو 2025 على أن يتحرك من القاهرة الساعة 5:50 صباحًا، ويعود اليوم التالي الأحد الموافق 22 يونيو 2025 من مرسي مطروح الساعة 3:00 مساءًا حتى القاهرة.

ويتم تشغيل قطار “773-772” النوم خط القاهرة - مرسي مطروح يتكون القطار من 4 عربات نوم و4 عربات درجة ثانية مكيفة، يتم تشغيله أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع اعتبارا من يوم السبت 21 يونيو 2025 على أن يتحرك من القاهرة الساعة 11:00 مساءًا، ويعود القطار أيام الأحد والثلاثاء والخميس بقطار “775-774” خط مرسى مطروح - القاهرة ويعود اليوم التالي الأحد الموافق 22 يونيو 2025 من مرسي مطروح الساعة 11:30 مساءًا حتى القاهرة.

كما سيتم تشغيل قطار “773-772” الجلوس خط القاهرة - مرسي مطروح يتكون القطار من 3 عربات أولى مكيفة وعربة بوفيه و6 عربات درجة ثانية مكيفة، يتم تشغيله أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع اعتبارا من يوم الأحد 22 يونيو 2025 على أن يتحرك من القاهرة الساعة 11:00 مساءًا، ويعود القطار أيام الإثنين والأربعاء والجمعة بقطار “775-774” خط مرسى مطروح - القاهرة ويعود اليوم التالي الإثنين الموافق 23 يونيو 2025 من مرسي مطروح الساعة 11:30 مساء حتى القاهرة.