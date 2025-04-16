شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجئة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والظواهر الجوية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 إلى الإثنين 21 أبريل 2025، حيث تشهد هذه الفترة تغيرات مفاجئة أبرزها ارتفاع فى درجات الحرارة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلي:

الأربعاء 16 أبريل 2025

شبورة مائية صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري و جنوب سيناء وشمال الصعيد.

اعتباراً من الخميس 17 أبريل، ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجة درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى من (32:28 ) درجة، السواحل الشمالية من (29:25 ) درجة، وجنوب البلاد من ( 38:36) درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، طقسا مائلا للحرارة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 31 درجة.

الصغرى 15 درجة.

قنا

العظمى 33 درجة.

الصغرى 16 درجة.

أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.