شكرا لقرائتكم خبر عن 1652 شهيدا و4391 مصابا منذ استئناف العدوان الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1652 شهيدًا و4391 مصابًا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس.

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قطاع غزة دخل مرحلة متقدمة من المجاعة وبدأنا نشهد حالات بالآلاف من الأطفال لديهم سوء تغذية وهي مؤشرات ستكون لها تداعيات خطيرة.

أضاف الشوا لقناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع غزة يعيش أيضا كارثة بيئية فى ظل انتشار كثير من الأمراض إضافة إلى نقص كبير في المياه فى ظل عمليات النزوح المتكررة وعدم توفر إمكانيات الإيواء وغيرها.

أشار إلى أن تصريحات وزراء الحكومة الاسرائيلية واليمين المتطرف تؤكد أن الاحتلال ماض في حرب التجويع التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، محذرا من أن التهديدات الإسرائيلية باستمرار منع دخول المساعدات وفرض ما يسمى بـ "خطة عسكرة المساعدات" أمر بالغ الخطورة فى ظل سيطرة جيش الاحتلال على آلية استلام وتوزيع المساعدات.