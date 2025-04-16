شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية يعلن موعد استطلاع هلال ذو القعدة وأول أيامه فلكيا والان مع تفاصيل الخبر

يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد الموافق 27/4/2025م.

وأشار المعهد القومى لـ البحوث الفلكية، إلى أنه في يوم الإثنين (يوم الرؤية) الموافق 28/4/2025م يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 55 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 63 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (56– 66 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (25- 76 دقيقة).

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (56– 66 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (25- 76 دقيقة).

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية: وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1446هـ فلكياً يوم الثلاثاء 29/4/2025م.