شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: قناة السويس شريان الملاحة الأساسى للعالم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أننا نعاني اليوم من أزمة غير مسبوقة فى البحر الأحمر، مؤكدا أنه منذ اليوم الأول للأزمة أبدت الدولة المصرية تفهم للأزمة العالمية ووضع حلول جذرية.

وتابع فى كلمته خلال احتفالية قناة السويس بيوم التفوق، أن قناة السويس هي شريان الملاحة الأساسي للعالم، كما أنها تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن مصري؛ حيث دافعت مصر عنها على مدار تاريخها الحديث كأحد مصادر العزة والفخر والسيادة والاستقلال المصري.