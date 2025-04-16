شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: تحسن طفيف فى شهر مارس الماضى من العام الجارى بحركة الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يوجد بديل لقناة السويس فهي الطريق الأقصر مدة والآمن فى العالم كله ، موضحا أن هناك تحسن طفيف فى شهر مارس الماضي من العام الجاري بحركة الملاحة بنسبة 8.8%، قائلا" البحر الأحمر حاليا أصبح آمن

وأوضح أن أعلي مدة عبور للسفن فى القناة كان عام 2023، بواقع 26434 سفينة، تم عبورها، مؤكدا أن 90% من سفن العالم تمر عبر قناة السويس.

وأكد أن القناة ليست ممرا ملاحيا عالميا فقط ولكنها رمزاً للسيادة المصرية، متابعا أن الهيئة واجهت 4 أزمات عالمية منذ عام 2019.

واستعرض خلال الاحتفال بيوم التفوق ، جهود الهيئة فى مواجهة الأزمات العالمية التي مرت بها تأثرا بما يحدث عالمياً.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال "بيوم التفوق"، وشاهد فيلماً تسجيليا عن القناة.

وتطلق هيئة قناة السويس، خدمة جمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة للقناة خلال إحتفالية “يوم التفوق” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وسفيرة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الاوروبي، بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، للقيام بجولة تفقدية في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، ومن المقرر أن يشارك عقب ذلك في الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال "بيوم التفوق"، والإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه الشديد، على متابعة عدد من المشروعات المطورة، والتي تخدم أبناء محافظة الإسماعيلية، ولا سيما النشء والشباب في المعسكر الدولي، كما تسهم في تقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين فيما يتعلق بالسوق الحضرية، مؤكدا أن هناك مستهدفات واضحة للحكومة وهي توفير المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف المحافظات بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.



