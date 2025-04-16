شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين فروع بلبن التى تم إغلاقها فى محافظة الجيزة بقرار رسمى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة، عن فروع "بلبن" و "بلين" التي تم إغلاقها في عدد من أحياء ومراكز ومدن المحافظة، بقرار من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقالت محافظة الجيزة، إن قرار المحافظ، شمل 12 منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلتَي محلات بـ"لبن" و "بلين".

وأرجعت المحافظة في بيان لها سبب الغلق، إلى إدارة تلك المنشآت دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة، وذلك استنادًا إلى تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية وان القرار شمل غلق 8 أفرع تابعة لمحل "بلبن" في شارع ترعة السواحل بحي الوراق، وشارع مكة المكرمة بمنطقة بشتيل في إمبابة، وشارع طلعت حرب بحي إمبابة، وشارع جامعة الدول العربية بحي العجوزة، وسنتر الأمريكية بالسادس من أكتوبر، وشارع الملك فيصل بحي العمرانية، ووصلة دهشور بالممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد، وشارع والي بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

كما تم غلق 4 أفرع تحمل اسم "بلين" لبيع الحلويات ومنتجات الألبان، وذلك في شارع البحر الأعظم بجنوب الجيزة، وشارع القومية العربية بحي الوراق، وشارع سعد زغلول بالحوامدية، وشارع النيل بمركز البدرشين.