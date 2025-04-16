شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو بكر يستعرض جهد العاملين بقناة السويس فى احتفالية "يوم التفوق" والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد أبو بكر، المستشار القانوني والإعلامي لرئيس هيئة قناة السويس، أن الفكر والأداء المصري نجح بأسلوب التكريك فى تعويم سفينة" إيفر جيفن" وقت هذا الحادث الضخم.

وتابع فى احتفالية،" يوم التفوق" أن قناة السويس حصلت على تعويض قانوني جيد وقت أزمة "إيفر جيفن"، موجها التحية لكل أبناء قناة السويس.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال "بيوم التفوق".

وتطلق هيئة قناة السويس، خدمة جمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة للقناة خلال إحتفالية “يوم التفوق” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وسفيرة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الاوروبي، بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.

تتضمن فعاليات الاحتفالية مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع أحد شركاء النجاح، وعرض تقديمي من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عن أحدث المستجدات الخاصة بحركة الملاحة بالقناة والأنشطة الملاحية والخدمات البحرية المقدمة.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، للقيام بجولة تفقدية في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، ومن المقرر أن يشارك عقب ذلك في الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال "بيوم التفوق"، والإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه الشديد، على متابعة عدد من المشروعات المطورة، والتي تخدم أبناء محافظة الإسماعيلية، ولا سيما النشء والشباب في المعسكر الدولي، كما تسهم في تقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين فيما يتعلق بالسوق الحضرية، مؤكدا أن هناك مستهدفات واضحة للحكومة وهي توفير المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف المحافظات بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.



