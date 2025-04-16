شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق 12 فرعًا لـ"بلبن" و "بلين" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة، عن السبب وراء إصدار قرار بغلق عددًا من فروع "بلبن" في أحياء المحافظة.

وقالت المحافظة إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أصدر قرارًا بغلق 12 منشأة لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلتَي محلات بـ"لبن" و "بلين"، لإدارتها دون ترخيص وعدم حصولها على التصاريح اللازمة للمزاولة، وذلك استنادًا إلى تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية.

وأضافت في بيان لها أن قرار الغلق تضمن أفرع تلك المنشآت في أحياء العجوزة، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والوراق، وإمبابة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، ومركزي الحوامدية، والبدرشين.

وأوضحت أن القرار جاء في إطار حملات التمشيط والرصد بمحافظة الجيزة للتأكد من التزام المحال العامة والمطاعم بالحصول على التراخيص اللازمة للعمل والوقوف على سلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة.

يُذكر أن القرار شمل غلق 8 أفرع تابعة لمحل "بلبن" والكائنة بشارع ترعة السواحل بحي الوراق، شارع مكة المكرمة بمنطقة بشتيل في إمبابة، شارع طلعت حرب بحي إمبابة، شارع جامعة الدول العربية بحي العجوزة، سنتر الأمريكية بالسادس من أكتوبر، شارع الملك فيصل بحي العمرانية، وصلة دهشور بالممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد، شارع والي بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

وشمل القرار غلق 4 أفرع تحمل اسم "بلين" لبيع الحلويات ومنتجات الألبان، والكائنة بشارع البحر الأعظم بجنوب الجيزة، شارع القومية العربية بحي الوراق، شارع سعد زغلول بالحوامدية، وشارع النيل بمركز البدرشين.