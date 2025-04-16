شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس بعيد القيامة: نستقى منه معانى التضحية والان مع تفاصيل الخبر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى "بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية" بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة 2025 .. جاء بها:- بصادق مشاعر الإعتزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة .. أن نبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بخالص التهانى وصادق الأمانى بمناسبة عيد القيامة المجيد .

نحتفى بتلك المناسبة فى كل عامٍ ونستقى منها معانى التضحية والفداء .. وتتجلى فى أذهاننا حقائق رسخها التاريخ فى الوجدان .. شاهدة على تشابك وقوة الأمة المصرية ووحدة نسيجها الوطنى .. لتبقى الكنانة دائماً فى أمن ورفعة واستقرار .

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك "بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية" ... جاء بها : بمناسبة عيد القيامة المجيد .. يطيب لى وهيئة الشرطة أن أبعث لكم وطائفة الأقباط الكاثوليك .. بخالص التهانى والأمنيات معرباً عن مكنون إعتزازى وتقديرى .. راجياً إستمرار مأمول الترابط بين النسيج الوطنى المصرى .. لنستكمل فى تلاحم تعجز عن وصفه الكلمات.. مسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ قيم السمو والحضارة والنماء .

وكـل عــام وأنتـم بخـير،

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الدكتور القس أندريه زكى "رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية" ... جاء بها : بمناسبة عيد القيامة المجيد .. يطيب لى وهيئة الشرطة أن أبعث لكم وطائفة الأقباط الإنجيلية .. بخالص التهانى وصادق الأمانى .. راجياً أن تهل علينا هذه المناسبة الكريمة أعواماً عديدة .. وشعب مصر العظيم فى أخوة وتسامح ومحبة وترابط .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها:-

يطيب لى أن أبعث إلى الأخوة والأبناء فى هيئة الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد .

ونحن إذ نستقى من تلك الذكرى قيم التضحية والعطاء .. لنثق فى عزم رجال الشرطة فى شتى مواقع العمل .. وحرصهم على الإضطلاع بمهام رسالة الأمن .. ويكونوا فى سبيل أمن الوطن جنوداً أوفياء .. ويسطرون بعطائهم أروع الأمثلة فى الفداء.

حفظ الله بلادنا .. وأدام علينا نعمة الأمن والإستقرار وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر غالبة .. ولرفعة الوطن حاضرة ونافذة.