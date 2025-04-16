شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نشاط الرئيس السيسى بالنصف الأول من أبريل: زيارة ماكرون وجولة خليجية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أنشطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 1 أبريل إلى 15 أبريل الجاري، فعاليات مكثفة، كان أبرزها زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمصر، والتى تضمنت مباحثات مهمة وترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما تم خلال زيارة "ماكرون" للقاهرة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين، إضافة إلى اصطحب الرئيس السيسى لماكرون بجولة فى منطقة خان الخليلي التاريخية، وكذلك زيارة العريش وتفقد مستشفى العريش والخدمات المقدمة للجرحى من الأشقاء الفلسطينيين.

وسلّط فيديو، نشرته رئاسة الجمهورية، الضوء على زيارة السيسي، إلى كل من قطر والكويت، فى جولة خليجية بدأها الأحد واختتمها مساء أمس الثلاثاء.

والتقى الرئيس السيسى خلال الزيارة بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما عقد الرئيس لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

وزار الرئيس السيسى، الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، والتى تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

والتقى الرئيس السيسى في الكويت بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد دولة الكويت، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.