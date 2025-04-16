شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الكويتية تسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسى لدولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، المباحثات التى أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن المباحثات التي جرت بين الرئيس السيسي والأمير مشعل الأحمد تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضافت الصحيفة، أنه تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بقطاع غزة وضرورة إيجاد الحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة، كما تم التأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق وبذل الجهد والسعي لإعادة إعمار قطاع غزة.

من جانبها، قالت صحيفة "الجريدة" أن القمة الكويتية - المصرية أكدت دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وضرورة إيجاد الحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.

وأكدت رفض مصر والكويت القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق، وبذل الجهد والسعي لإعادة إعمار قطاع غزة.

بدورها، أوضحت صحيفة "السياسة" أن المباحثات بين الرئيس السيسي و أمير الكويت تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما في قطاع غزة، وضرورة إيجاد الحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة، كما تم التأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني وبذل الجهد والسعي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "الرأي" أن الجانبين المصري و الكويتي بحثا مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، مشيدين بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.

وأثني الجانب المصري على النهضة التي تشهدها دولة الكويت على كافة الأصعدة تحقيقاً لرؤية "الكويت 2035"، كما عبّر الرئيس السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت.

وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية "مصر 2030 "، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية.